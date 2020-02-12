У 22-летней англичанки выросло четыре груди вместо двух

12.02.2020, 10:29, Разное

Когда Фиби Эллис из Хитчина, графство Хартфордшир, Англия, исполнилось 12 лет, у нее, как и у многих девочек в этом возрасте, начала расти грудь. Однако, помимо нормальных двух грудей на нормальном месте, у Фиби внезапно появились две дополнительные в подмышках.

Эта аномалия так травмировала девушку, что все подростковые годы она не снимала с себя мешковатой закрытой одежды, чтобы никто не мог увидеть ее "уродство" (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Лишние груди были куда меньшего размера, но это, без сомнений, были именно груди, а не просто жировая ткань. Правда это подтвердилось лишь годами позже в больнице, когда врач выяснил, что мешочки в подмышках состоят из молочных желез.

Недавно Фиби наконец поставили официальный диагноз — дополнительная молочная железа или полимастия.

До этого Фиби считала лишние груди жировыми складками или даже раковыми опухолями. Она обращалась в больницу и просила удалить ей это, но там посчитали это пластической операцией и сказали, что за такое надо платить деньги, так как стандартная страховка это не покроет. После этого Фиби согласилась заплатить 5 тысяч фунтов, чтобы ей наконец удалили лишние груди.

Фиби Эллис работает телеоператором и фотографом, по ее словам она прошла очень травмирующий путь и в какой-то момент была близка к самоубийству, так как считала себя монстром.

"Я была очень смущена этим и боялась знакомиться с парнями. Но мне в целом было некомфортно с любым человеком, я боялась, что они однажды увидят это и решат, что я уродина".

В подростковом возрасте Фиби жила с родителями в Испании на побережье и ей было очень мучительно, потому что она не могла прилюдно носить купальник и купаться. Почему то ни она ни ее родители к врачам не обращались и девочка несколько лет продолжала жить и мучится с непонятными наростами в подмышках.

Хуже всего Фиби было во время ежемесячной менструации, тогда ее лишние груди становились очень болезненными. Фиби приходилось глотать обезболивающие таблетки.

"У меня была очень большая грудь, поэтому я думала, что те наросты связаны с этим, что это лишняя жировая ткань, которая не влезла в место спереди".

Лишь когда Фиби исполнилось 20 лет она решила все-таки пойти в больницу и настаивать на операции. Тогда то и выяснилось, что у Фиби не жировые складки, а четыре груди вместо двух.

Полимастия на самом деле довольно часто встречающееся у явление, оно выявляется у 2%-6% женщин и у 1%-3% мужчин. Лишняя грудь при этом может вырасти в любом месте тела, но реже всего на спине, бедре или лице. Иногда лишняя грудь вырастает без соска, иногда с соском. У Фиби был первый вариант.

Если бы у Фиби груди были с сосками, то она заметила бы наличие двух лишних грудей еще в раннем детстве, так как это врожденное состояние.

Операцию для Фиби сделали в ноябре 2019 года, она прошла успешно и теперь у Фиби под мышками вместо лишних грудей лишь длинные тонкие шрамы.

В канун Нового Года Фиби впервые с 12 лет надела топ без рукавов, а в последующий месяц записалась в спортзал, чтобы начать худеть.

Смотрите также

Мальчик увидел, как из шкафа вылезли «Кукольные люди»

Мне было семь лет, когда я впервые столкнулся со сверхъестественным. Это был Новый Орлеан, 1991 год. В тот день мне очень не хотелось идти утром в школу и я заявил, что я заболел, после чего мне разрешили остаться дома под присмотром бабушки.

Смотрите также

Астрофизик заявил, что создал прототип Машины Времени Встречи с гигантскими змеями в Кабардино-Балкарии