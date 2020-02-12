В переходе метро нашли брошенного младенца

12.02.2020, 10:27, Новости дня

Медики забрали малыша в детскую больницу.

Утром 12 февраля в подземном переходе на станции метро «Парк Победы» обнаружили брошенного младенца, которому нет и года. Он лежал на снегу.

«Сотрудники полиции сейчас устанавливают личность и местонахождение родителей ребенка, сам он был передан медикам для осмотра и при необходимости оказания медицинской помощи. Проводится проверка», — сообщили в полиции.

В пресс-службе Московского метрополитена уточнили, что ребенка нашел сотрудник метро. «На место были вызваны скорая помощь и полиция. Медики забрали малыша в детскую больницу», — сказал представитель подземки. Он добавил, что подземный переход не относится к территории метрополитена.

Ранее в Москве арестовали пранкера, устроившего в метро розыгрыш на тему коронавируса.