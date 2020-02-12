Десятки миллиардов: долги россиян по алиментам достигли исторического максимума

12.02.2020, 10:27, Новости дня

Общая сумма задолженности увеличилась на 13%.

Долги россиян по алиментам за 2019 год составили 152 миллиарда рублей и достигли исторического максимума. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на отчетность Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Количество должников за год уменьшилось, однако общая сумма долгов увеличилась на 13%. В общей сложности у приставов находятся более 806 тысяч дел о взыскании платежей. Средняя сумма долга по алиментам также выросла до 189 тысяч рублей.

За невыплату алиментов предусмотрены дополнительные наказания: исправительные работы или до 15 суток административного ареста. При злостном нарушении грозит уголовная статья, должнику могут назначить до года исправительных или принудительных работ, до трех месяцев ареста или до года лишения свободы.

Ранее Блокнот писал о том, что мужчина 14 лет платил алименты, а потом выяснил, что ребенок не от него.