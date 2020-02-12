Турция перебросила новые силы в Сирию

12.02.2020, 10:26, Новости дня

Турция направила в Сирию дополнительные воинские подразделения, сообщили СМИ.

Как передает со ссылкой на источники канал «Скай ньюс-Арабия», новые турецкие подкрепления пересекли на рассвете сирийскую границу и выдвинулись в направлении западных районов провинции Алеппо.

Как отмечает телеканал, турецкие военные создают новый пункт наблюдения, который будет располагаться на дороге между населенными пунктами Атариб и Эль-Джина, передает ТАСС.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео анонсировал скоординированный ответ США и Турции на обстрелы турецких военных со стороны сирийской армии в Идлибе.

В понедельник вооруженные силы Турции объявили об уничтожении более 100 сирийских военных. Во вторник Турция заявила об убийстве еще 51 сирийского военного. После этого Командование сирийской армии пообещало дать достойный ответ на нападение Турции.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, зачем Турция втягивает НАТО в войну в Сирии.



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Турция перебросила новые силы в Сирию

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