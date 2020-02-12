12.02.2020, 10:24, Новости дня

Число заболевших новым коронавирусом в Китае выросло до 44 653 человек, жертвами заболевания стали 1 113 человек. Об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За минувшие сутки число заразившихся в стране увеличилось на 2015 человек, умерших — на 97. Из них 94 человека скончались в эпицентре заболевания — провинции Хубэй.

На данный момент в китайских больницах находятся почти 39 тысяч человек, состояние более 8 тысяч из них оценивается как тяжелое. При этом за минувшие сутки из медучреждений выписали 744 человека, всего удалось вылечить уже более 4,7 тысяч человек.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что первая вакцина от китайского коронавируса, который получил название COVID-19 (corona virus disease 2019), может быть готова через 18 месяцев.

Напомним, ученые из Гонконга разработали первую вакцину против коронавируса, однако начать её использование можно будет только после серии клинических испытаний. По словам заведующего кафедрой инфекционных заболеваний Гонконгского университета Юена Квок-юнга, тестирование вакцины на животных займёт несколько месяцев. Ещё один год потребуется для проведения клинических испытаний на людях. Только после этого можно будет начать массовое использование вакцины в медицинских целях.