Отоларинголог Алексей Кошелев предупредил об опасности храпа

12.02.2020, 10:21, Разное

Отечественный отоларинголог Алексей Кошелев предупредил об опасности синдрома обструктивного апноэ, или храпа. Это может быть не просто раздражающий во сне шум, но и признак достаточно серьёзных проблем со здоровьем.

По словам специалиста, храп означает кратковременную задержку дыхания во сне, а подобные паузы могут привести к проблемам с организмом. Во время остановки дыхания человек недополучает необходимое количество кислорода, а потому, если данный симптом является систематическим, то это повышает риск развития заболеваний сердца и сосудов. «Паузы» в дыхании нарушают сон, и головной мозг вынужден регулярно просыпаться, чтобы восстановить процесс. В итоге после пробуждения храпящие люди могут ощущать усталость и головные боли, говорит Алексей Кошелев.

Для детей храп более опасен, чем для взрослых. Недостаток кислорода приводит к задержке развития растущего организма, провоцирует беспокойство и ухудшает аппетит у ребёнка. При этом отоларинголог отметил, что нарушения дыхания и храп поддаются лечению. Во избежание развития серьёзных заболеваний людям с данной проблемой стоит проконсультироваться со специалистами и при необходимости пройти назначенную врачами терапию.