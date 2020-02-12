Названы лучшие мелодрамы XXI века

12.02.2020, 10:19, Разное

Проект Кино Mail.ru обнародовал рейтинг лучших романтических фильмов XXI века в преддверии Дня святого Валентина. Список возглавила картина «Дневник памяти» с Райаном Гослингом и Рейчел МакАдамс, передает РИА Новости.

В рейтинг также попали зарубежные ленты «Великий Гэтсби», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Виноваты звезды». Что касается российских фильмов, то больше всего зрителям запомнились «Аритмия», «Приходи на меня посмотреть» и «Благословите женщину», сообщает телеканал «360».



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Названы лучшие мелодрамы XXI века

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