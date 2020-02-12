Роскосмос назвал число пусков с Байконура в 2020 году

12.02.2020, 10:19, Новости дня

18 пусков планируется провести с космодрома Байконур в 2020 году, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«С Байконура, по предварительному плану, около 18 пусков на этот год… Четыре космодрома будут работать в полный рост, но Байконур будет загружен больше всех», – передает РИА «Новости» слова Рогозина в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Напомним, в ноябре гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что всего в 2020 году планируется проведение около 20 пусков. Если ничего не помешает регулярным запускам космических аппаратов в интересах компании OneWeb, то суммарно получится даже больше.

От двух до четырех стартов планируется провести с космодрома Куру в Южной Америке, четыре запуска спутников OneWeb намечены с космодрома Восточный, не считая возможных запусков по Федеральной космической программе. Остальные пуски «Союзов» пройдут с Байконура.