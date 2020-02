Трамп заявил, что Пентагон должен наказать Виндмана в дисциплинарном порядке

12.02.2020, 10:18, Новости дня

Президент США Дональд Трамп 11 февраля заявил, что Пентагон должен бы был рассмотреть дисциплинарные меры в отношении военнослужащего Александра Виндмана, которого на днях уволили с должности главного эксперта Совета нацбезопасности США по Украине. Об этом сообщает телеканал CNBС.

Подполковник Александер Виндман, который занимал должность главного эксперта нацбезопасности США по Украине, был одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте Трампа. После увольнения экс-чиновник перешел на службу в Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил США.

Телеканал сообщает, что на прошлой неделе глава Пентагона Марк Эспер, отвечая на вопрос, возьмет ли он на работу Виндмана, если его уволят из Белого дома, ответил: «Мы будем рады всем наших военнослужащих, где бы они ни служили. Мы будем защищать всех наших людей от мести или чего-либо подобного».

CNBС отметил, что перед этим заявлением Эспер издал памятку для всех сотрудников и военнослужащих министерства обороны США, чтобы они «поддерживали давнюю традицию Пентагона и оставались аполитичными».

Виндман родился в Украинской ССР в 1975 году, в 1979-м вместе с семьей эмигрировал в США.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

Виндман сообщил в ходе слушаний в Конгрессе, что слышал июльский телефонный разговор Трампа и Зеленского, находясь в ситуационной комнате Белого дома. По словам подполковника, американский президент давил на украинского коллегу, требуя проведения расследования дела компании Burisma, в состав совета директоров которой входил Хантер Байден – сын его вероятного соперника на президентских выборах в 2020 году Джо Байдена.

Также Виндман рассказал, что стенограмму этой беседы отредактировали перед публикацией.

Виндман уведомлял юриста Совета нацбезопасности США о возможных нарушениях после того, как в июле 2019 года ряд официальных лиц из США встречались с тогдашним секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком. Тогда посол США в ЕС Гордон Сондленд якобы начал говорить о связи между расследованием в отношении Байдена и встречей президентов двух стран. По словам Виндмана, тогда этот разговор прервал экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

7 февраля Александера Виндмана уволили с должности главного эксперта Совета нацбезопасности США. Трамп в своем Twitter назвал офицера «непорядочным». Кроме того, из Совета нацбезопасности уволили и его брата-близнеца Евгения.