Samsung показала телевизор 8K с диагональю 583 дюйма

12.02.2020, 10:14, Новости дня

Южнокорейская компания Samsung намерена расширить линейку новых телевизоров серии The Wall.

В частности, публике продемонстрировали новые телевизоры с разрешением 8К, имеющие диагональ 437 и 583 дюйма. Напомним, первые экземпляры телевизоров с увеличенными габаритами появились несколько лет назад. Изначально покупателям предложили телевизионную панель с диагональю 146 дюймов. Вместе с тем стоимость модели 4К The Wall составляла 490 тысяч долларов.

В свою очередь, данные о прайсах на новые модели с увеличенными размерами пока отсутствуют. Официальная презентация вышеуказанных моделей состоится в ходе предстоящей выставки ISE 2020, которая пройдет в Амстердаме, когда и будут озвучены все характеристики техники.



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Samsung показала телевизор 8K с диагональю 583 дюйма

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