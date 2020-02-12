Как осуществляется автовыкуп

12.02.2020, 10:14, Новости дня

Довольно распространенная услуга, которая выгодна для двух сторон, это автовыкуп.

Довольно распространенная услуга, которая выгодна для двух сторон, это автовыкуп. Процедура начинается с того, что клиент звонит менеджеру компании, а тот фиксирует заявку. В ближайшее время специалист отправляется в удобное место, чтобы произвести осмотр, дать оценку транспортному средству. Продавец ищет организацию, которая бы предоставила выкуп авто, по более высокой стоимости, которые бы дорого купили транспорт целиком или частями. Передача наличных или денежный перевод на карту осуществляется только после составления и подписания договора.

Какие машины можно продать

Если простые покупатели хотят купить авто с малым пробегом и в идеальном состоянии, то автовыкуп предусматривает разные варианты.

Можно обратиться в компанию, чтобы сбыть машины:

взятые в кредит;

после ДТП;

продающиеся по запчастям;

легковые;

авто старых и новых моделей, таких, как вариант, представленный по ссылке: https://rusargument.ru/87629_interer_novoj_modeli_hyundai_creta_raskryt_fotoshpionami_max

любые грузовые;

пассажирские и грузопассажирские;

мотоциклы, снегоходы и т.д.

За несколько лет работы, компания не изменила алгоритм процедуры. Чтобы реализовать транспортное средство, нужно позвонить в организацию или заполнить анкету на официальном сайте. После того, как сотрудник свяжется с владельцем, стоит провести в телефонном режиме беседу, которая должна быть максимально информативной. Лучше не скрывать от оценщика некоторые факты, ведь при личном осмотре он их обнаружит.

Ждать встречи не придется долго. Обычно специалист приезжает в ближайшее время, согласовав его с продавцом. Процедура занимает всего несколько минут. За это время мастер сможет выявить слабые стороны машины, определить плюсы и выяснить реальную стоимость. После того, как он озвучит цену за авто, продавец определяется с выгодой для себя. Если все условия устраивают две стороны, то начинается оформление договора. Стоит учесть, что операция с наличными должна проходить в банковском отделении, где можно проверить подлинность купюр и точность суммы.

Что влияет на цену

Часто случается, что требования к стоимости у продавца слегка завышены. Это связано с желанием получить больше выгоды от авто. Если с покупателями, которые приобретают транспорт по объявлению, такой вариант проходит, то на оценщика он не действует. Специалист четко видит слабые стороны модели, быстро выясняет год ее выпуска, качество ходовой, кузова и салона. Выявляются поврежденные элементы, детали, что находились в ремонте или менялись. Важно учитывать пробег машины.

Бывает, что продается авто не на ходу. Тогда вызывается эвакуатор, услуги которого оплачиваются покупателями. Удобно, что при сотрудничестве с организацией, все расходы и трудности она берет на себя. Не нужно искать дополнительные силы для организации сделки.

Обязательные документы

Чтобы сделка прошла законно и быстро, стоит собрать пакет документов сразу.

Нужны:

документы, удостоверяющие личность, которые выдаются после совершеннолетия;

свидетельство о регистрации авто;

сервисную книжку;

техталон;

сопутствующие важные бумаги.

Рассматриваются транспортные средства, которые сняты с учета или находятся в ГИБДД.

Благодаря отлаженной системе работы компании, сделка совершается в течение часа. Это выгодно для многих продавцов, которые стремятся быстро сбыть авто и получить на руки деньги.