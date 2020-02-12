Генменеджер «Сент-Луиса»: Боумистер перенес сердечный приступ

12.02.2020, 10:06, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

Генеральный менеджер "Сент-Луиса" Даг Армстронг рассказал о состоянии хоккеиста Джея Боумистера, который в матче регулярного чемпионата против "Анахайма" потерял сознание, находясь на скамейке запасных.

"У Боумистера случился сердечный приступ. К счастью, благодаря быстрой реакции наших врачей и врачей "Анахайма" удалось стабилизировать состояние Джея, – сообщил Армстронг, слова которого приводит РИА Новости. – Он был в сознании и был в полной мере подвижен, когда его доставили в медицинский центр. В настоящее время Джей находится в сознании и проходит дальнейшее обследование. Мы обновим информацию о состоянии Джея в среду утром".

В текущем сезоне Боумистер принял участие в 57 матчах, в которых набрал девять (1+8) очков. Всего на его счету 1241 матч в НХЛ, в которых он набрал 424 очка.

Напомним, матч "Анахайм" – "Сент-Луис" в итоге был отменен и будет продолжен в другой день при том же счете – 1:1. На шестой минуте отличился канадский нападающий хозяев льда Адам Хенрик, а на восьмой минуте шайбу забросил российский форвард гостевой команды Иван Барбашев.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Генменеджер «Сент-Луиса»: Боумистер перенес сердечный приступ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Оржель об очередном раунде переговоров по газу: Мы едем с сильной позицией и рассчитываем на конструктив

04.01 / Дубинский указал в декларации, что мать подарила ему два Mercedes и Land Cruiser

09.02 / Российские хоккеисты уступили чехам в серии буллитов и заняли последнее место на этапе Евротура

16.01 / Стали известны подробности инцидента, приведшего к стрельбе в суде Новокузнецка

05.02 / Баскетбольный «Зенит» потерпел поражение в баскетбольной Евролиге

16.12 / В Тулуне решено создать территорию опережающего развития

16.01 / В РФ научились обезвреживать иностранные спутники-шпионы

27.01 / Глава Чувашии отказался считать оскорбительной ситуацию с офицером МЧС

27.01 / Знаменитый баскетболист NBA Коби Брайант разбился в авиакатастрофе

03.12 / В МИД ответили США на заявления о возможном расширении «нормандского формата»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика