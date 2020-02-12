Комитет Рады проведет заседание на админгранице с Крымом

12.02.2020, 10:06, Новости дня

12 февраля на административной границе с оккупированным Крымом проведет свое заседание комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Об этом информирует его сайт.

«В помещении автовокзала КПВВ «Чонгар» состоится выездное заседание комитета об условиях пребывания на КПВВ, транспортном сообщении, получению административных, медицинских и других услуг», – сказано в сообщении.

Перед заседанием народные депутаты планируют пообщаться с гражданами, пересекающими админграницу с оккупированным полуостровом.

В состав комитета входят 10 народных депутатов. Их рабочий визит в Херсонскую область начался 11 февраля.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Комитет Рады проведет заседание на админгранице с Крымом

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