Круиз испорчен: лайнер Westerdam стал «Летучим голландцем» из-за страха коронавируса

На круизном лайнере Diamond Princess, который находится у берегов Японии, коронавирус 2019-nCoV обнаружили еще у 39 человек. Среди них — один сотрудник карантинной службы, сообщил министр здравоохранения Японии. Таким образом, общее число инфицированных на корабле достигло 174 человек. В российском посольстве, наших соотечественников среди заболевших нет. Сейчас власти Японии рассматривают возможность использовать специальный плавучий госпиталь для перемещения туда зараженных пассажиров. Всего на лайнере находилось почти 4 тысячи человек, в том числе свыше 1000 из них — члены экипажа. А другой лайнер Westerdam и без коронавируса не может уже полторы недели пристать к берегу. Все дело в том, что власти нескольких стран отказывают в швартовке.

Лайнер Westerdam вышел из порта Гонконга 1 февраля. Величественный проход судна попал на видео. Что называется, "ничто не предвещало" неприятного развития событий. Но из-за всеобщей паники по поводу коронавируса круиз оказался испорчен. На борту 1455 пассажиров и 802 члена экипажа. В открытом море им не остается ничего, кроме как жаловаться в твиттере.

"Лайнеру Westerdam нужна помощь правительства США. 600 американцев застряли в море, включая мою дочь, которая нуждается в медицинской помощи", — жалуется мать одной из пассажирок.

@realDonaldTrump @VP @marcshort45 MS Westerdam needs US govt help. 600 Americans stuck at sea including my daughter who needs medical attention.

— Scott Willett (@srwillett) February 11, 2020

По информации капитана и владельцев, коронавирусом на судне никто не заражен. Тем не менее, лайнер никак не может найти пристанище. В швартовке отказала Япония, хотя на борту четверо подданных этой страны. Отказали на Тайване, в Маниле, Гуаме. Была надежда на Таиланд, куда судно планировало прибыть на днях.

Всемирная организация здравоохранения предложила местным врачам подняться на борт и осмотреть пассажиров перед тем, как разрешить им спуститься на землю. Многие путешественники после этих новостей перебронировали билеты на самолет. Однако их ждало новое разочарование. Правительство Таиланда объявило, что не будет брать на себя риск и давать лайнеру "добро" на швартовку. Вместо этого королевство пообещало предоставить судну помощь в виде лекарств, топлива и пищи.

"У большинства круизных кораблей есть запасы продовольствия и воды на срок до четырех недель. На судах есть установки, которые вырабатывают пресную воду. Если нужно доставить провизию, лекарства, то это можно делать другими кораблями или даже вертолетами", — поясняет адвокат, эксперт по морскому праву Григорий Красовский.

Круизный лайнер Westerdam похож на плавучий город со всеми удобствами. На нижней палубе, в основном, каюты, но также концертный зал и зоны отдыха. На второй – зрительный зал, игровые автоматы, ночной клуб, дискотека, бар, джазовый клуб, художественная галерея.

На третьей палубе – ресторан и магазины. Следующие несколько палуб заняты каютами. На девятой – спа, фитнес-центр, бассейн. На десятой – баскетбольная площадка, детский клуб. И особенность этого лайнера – раздвижная крыша.

Но в самых комфортных условиях может стать не по себе, если покинуть этот корабль-мечту никак нельзя.

"У пассажиров может быть возникновение фобий или панических атак. Особенно у тех, кто когда-то страдал этим. Экипажу сложно вдвойне. Им приходится выдерживать стресс пассажиров. Если возникнет паника, это такой заражающий момент. Это может перекинуться на весь корабль", — предупреждает психолог Ирина Койшибаева.

Вот уже вторую неделю люди на лайнере Westerdam не видели твердой земли, и непонятно, когда увидят. Этот круиз по графику должен закончиться 15 февраля, но рискует затянуться на более долгий срок.