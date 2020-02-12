Московская биржа открылась ростом

12.02.2020, 10:05, Новости дня
Индекс Мосбиржи утром в среду вырос на 0,2% – до уровня 3104 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,6% – до 1548 пунктов.
Следует из данных Московской биржи.
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12.02.2020, 10:05, Новости дня
Индекс Мосбиржи утром в среду вырос на 0,2% – до уровня 3104 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,6% – до 1548 пунктов.
Следует из данных Московской биржи.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
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