Кардиолог указал на различия в признаках сердечного приступа у мужчин и женщин

12.02.2020, 10:04, Разное

Египетский кардиолог Джамал Шаабан указал на существенные различия в признаках сердечного приступа у мужчин и женщин. Информация о них необходима для своевременного оказания медицинской помощи.
Ярко выраженные симптомы инфаркта у мужской части общества характеризуются резкими болями в области сердца, напоминающими уколы. Они отличаются повторяемостью и сопровождаются затрудненным дыханием и чувством дискомфорта. Возможна также тошнота и рвота.У женщин признаки менее выражены, их может быть только два: тошнота и ощущение тянущей боли в области нижней челюсти Предотвратить тяжелое состояние, считает доктор, способен здоровый образ жизни, включающий в себя поддержание оптимального индекса массы тела, доступную двигательную активность и регулярные медицинские обследования.

По возможности следует исключить стрессовые состояния, избегать конфликтных ситуаций, освоить техники медитации или йоги. Значимым является умение поддержать хорошее настроение. Большую помощь в этом оказывает увлеченность любимым делом, прослушивание музыки, а в особенности занятия вокалом. Пение не только тренирует сердечную мышцу и органы дыхания, но и дарит положительные эмоции. Доктор Шаабан советует обратить внимание на сигналы, которые посылает организм, предупреждая о вероятной угрозе сердечного приступа. Ими являются повышенное потоотделение без видимых причин, а также чрезмерное выпадение волос.



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Кардиолог указал на различия в признаках сердечного приступа у мужчин и женщин

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