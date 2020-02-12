Кардиолог указал на различия в признаках сердечного приступа у мужчин и женщин

12.02.2020, 10:04, Разное

Египетский кардиолог Джамал Шаабан указал на существенные различия в признаках сердечного приступа у мужчин и женщин. Информация о них необходима для своевременного оказания медицинской помощи.

Ярко выраженные симптомы инфаркта у мужской части общества характеризуются резкими болями в области сердца, напоминающими уколы. Они отличаются повторяемостью и сопровождаются затрудненным дыханием и чувством дискомфорта. Возможна также тошнота и рвота.У женщин признаки менее выражены, их может быть только два: тошнота и ощущение тянущей боли в области нижней челюсти Предотвратить тяжелое состояние, считает доктор, способен здоровый образ жизни, включающий в себя поддержание оптимального индекса массы тела, доступную двигательную активность и регулярные медицинские обследования.

По возможности следует исключить стрессовые состояния, избегать конфликтных ситуаций, освоить техники медитации или йоги. Значимым является умение поддержать хорошее настроение. Большую помощь в этом оказывает увлеченность любимым делом, прослушивание музыки, а в особенности занятия вокалом. Пение не только тренирует сердечную мышцу и органы дыхания, но и дарит положительные эмоции. Доктор Шаабан советует обратить внимание на сигналы, которые посылает организм, предупреждая о вероятной угрозе сердечного приступа. Ими являются повышенное потоотделение без видимых причин, а также чрезмерное выпадение волос.