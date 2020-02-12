Новые наушники Samsung Galaxy Buds + в России оценили в 10 990 рублей

12.02.2020, 10:04, Разное

Южнокорейский технологический гигант Samsung 11 февраля презентовал новые флагманские смартфоны. Кроме того, производитель также представил беспроводные наушники Galaxy Buds +, которые в РФ оценили в 10 990 рублей.
Подробности технических характеристик новинки появлялись в Сети задолго до премьеры, и большинство из них подтвердились в ходе мероприятия Samsung. К примеру, сейчас точно известно, что Galaxy Buds + практически не отличаются внешне от предыдущей модели и так же, как прежде, не имеют технологии активного шумоподавления. Однако новинка в отличие от предшественника имеет по 2 динамических излучателя в каждом из наушников, а заявленный производителем режим автономной работы равен 11 часам, причём вместе с футляром это время увеличивается вдвое.

На территории РФ продажи Galaxy Buds + от Samsung запланировано начнутся 14 февраля текущего года. В США гаджет доступен по цене 149 долларов, на отечественном рынке новые наушники оценили в 10 990 рублей.



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Новые наушники Samsung Galaxy Buds + в России оценили в 10 990 рублей

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