Глава ВОЗ — коронавирус опаснее терроризма

12.02.2020, 10:04, Новости дня

Коронавирус может иметь более серьёзные последствия, чем любой акт терроризма, пишет The Guardian, ссылаясь на слова главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебреисуса. Гебреисус также призвал считать коронавирус врагом общества номер один: это заявление он сделал на полях научной конференции в Женеве, где идёт поиск решений по борьбе с коронавирусом.



Reuters

Опустошающий китайские города и проникающий в другие страны коронавирус является «очень страшной угрозой», сравнимой по опасности с терроризмом, пишет The Guardian, ссылаясь на слова генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебреисуса.

«Вирусы могут иметь большие последствия, чем любой тип террористической деятельности», — заявил Гебреисус на полях научной конференции в Женеве, посвящённой поиску решений кризиса с коронавирусом. Согласно расчётам, первая вакцина будет готова примерно через 18 месяцев: пока же, по словам Гебреисуса, необходимо использовать все прочие доступные средства борьбы с вирусом. Глава ВОЗ также отметил, что растущее число заболевших, среди людей никогда не посещавших Китай, может быть лишь «верхушкой айсберга».

«Мир должен проснуться и воспринять этот враждебный вирус в качестве врага общества номер один», — приводит издание слова Гебреисуса. Ранее врач-эпидемиолог из Гонконга, приглашённый в Женеву в качестве эксперта, заявил, что коронавирус может распространиться на две трети мирового населения, если не поставить его под контроль.

The Guardian напоминает, что коронавирус уже унёс жизни более 1000 человек: всего заражению подверглись 42 тыс. человек минимум в 25 странах мира, в связи с чем ВОЗ провозгласила глобальное чрезвычайное положение по здравоохранению.

По словам профессора Габриеля Льонга, основной целью конференции в Женеве должно стать прогнозирование дальнейшего развития эпидемии, а также анализ мер по борьбе с вирусом, предпринятых КНР. Льонг отметил, что даже если предположить, что меры китайских властей работают, их применение связано со сложностями: «На какой срок можно закрыть школы? Как долго можно держать в оцеплении целый город? Как долго можно держать закрытыми торговые центры? А если убрать все эти ограничения, то вирус вновь начнёт бушевать? Всё это очень серьёзные вопросы».

Если выяснится, что ограничительные меры Китая не работают, то миру придётся сменить тактику, пишет The Guardian. Вместо попыток обуздать вирус, придётся переключиться на поиск способов смягчения его последствий.