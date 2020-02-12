МИД отчитался о полной выплате взносов в бюджет СЕ

12.02.2020, 9:58, Новости дня

У РФ нет задолженности перед Советом Европы, Москва перечислила средства за 2017-2019 годы в полном объеме, сообщил глава департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД Николай Кобринец.

«Мы эту страницу уже перевернули. Никакой задолженности у РФ перед Советом Европы нет. Строго говоря, ее никогда и не было», – сказал Кобринец, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что в 2017 году РФ вынужденно приостановила выплату взносов в бюджет СЕ в ответ на дискриминацию российской делегации в ПАСЕ.

«После возобновления в июне 2019 года полномочий наших парламентариев мы, как и обещали, полностью выплатили взносы в бюджет СЕ. … РФ перечислила Совету Европу средства в полном объеме, не удержав из них сумму на содержание ПАСЕ, хотя наши парламентарии в эти годы в ней не работали. Это следует рассматривать как жест доброй воли с нашей стороны», – добавил дипломат.

Напомним, в конце августа 2019 года российское правительство распорядилось выплатить взносы в Совет Европы за 2017 и 2018 годы. В июле Россия заплатила взнос в СЕ за 2019 год. В октябре прошлого года Совет Европы заявил о погашении Россией всех долгов по взносам.



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МИД отчитался о полной выплате взносов в бюджет СЕ

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