Подсчитано число жертв боевиков в Сирии за январь

12.02.2020, 9:58, Новости дня

Более 150 мирных жителей погибли в январе в результате атак и обстрелов боевиков, сообщается в заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.

«Активизация террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» и союзных ей формирований фактически сорвала усилия РФ и Сирии, направленные на снижение напряженности в данном районе», – приводит РИА «Новости» заявление штабов.

Отмечается, что террористы перекрыли дороги к трем пунктам пропуска в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама. Таким образом, они пытаются заблокировать выход мирных жителей через организованные Россией и Сирией гуманитарные коридоры.

«В ответ на постоянные провокации террористов подразделения сирийской армии были вынуждены предпринять действия с целью обеспечения безопасности подконтрольной правительству территории», – говорится в релизе.

В заявлении также сказано, что при отступлении боевиков в распоряжение сирийской армии попали оставленные боеприпасы, техника, вооружение. Были обнаружены образцы западного производства, что «свидетельствует о непрекращающейся поддержке боевиков из-за рубежа».

Ранее в США заявили, что не собираются вмешиваться в ситуацию на земле в сирийской провинции Идлиб.

В понедельник вооруженные силы Турции объявили об уничтожении более 100 сирийских военных. Во вторник Турция заявила об убийстве еще 51 сирийского военного. После этого Командование сирийской армии пообещало дать достойный ответ на нападение Турции.

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