У новорожденной дочери Йовович обнаружили тяжелую форму желтухи

12.02.2020

Голливудская актриса Мила Йовович рассказала в Instagram, что у ее новорожденной дочери Ошун обнаружили желтуху и разместила фото малушки на руках у ее старшей сестры Дашиэл.

«Нет ничего приятнее, чем видеть, как ваши дети любят друг друга и ценят время, проведенное вместе. Дашиел не может насытиться «ее милым маленьким ребенком» и кормит ее всякий раз, когда может. Мне пришлось дополнительно давать ей сцеженное грудное молоко, потому что у Ошун тяжелый случай желтухи, которую она не смогла преодолеть, поэтому мы пробыли в больнице всю неделю», – рассказала актриса.

Йовович отметила, что врачи считают, что ребенку поможет грудное молоко: чем больше она выпьет, тем быстрее выздоровеет.

«У бедняжки очень много маленьких царапин на пятках – у нее взяли кровь, чтобы проверить на антитела. Мое сердце сжимается от боли. Но, надеюсь, анализ крови, который они сделали сегодня, покажет, что Ошун стало лучше», – написала Йовович.

There’s nothing sweeter than seeing your children loving each other and appreciating their time together. @dashielanderson can’t get enough of “her sweet little baby” and feeds her whenever she can. I’ve had to supplement with expressed breast milk because Osian has a bad case of jaundice that she hasn’t been able to kick, so we’ve been in and out of the hospital all week and they said the more milk she eats the quicker she’ll get them all out. But she falls asleep so quickly breastfeeding that we’ve had to do the bottle feedings so she gets as much as possible. Poor one has so many little scratches on her heels where they’ve taken blood to test her for antibodies, it makes my heart hurt to think about. But hopefully the blood test they did today will show that she’s all better. *

О том, что Йовович стала мамой в третий раз, сообщила ее старшая дочь Эва.

Милла Йовович родилась 17 декабря 1975 года в Киеве.

Она замужем за режиссером Полом Андерсоном. У пары есть еще две дочери: младшая, Дашиэл, родилась 1 апреля 2015 года, старшая, Эва Габо, – 3 ноября 2007 года.

В августе 2019 года Йовович, сообщая о новой беременности, призналась, что до этого пережила выкидыш.