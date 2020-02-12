Появились новые рендеры смартфона Oppo Find X2

12.02.2020, 9:52, Новости дня

Китайская компания Oppo намерена презентовать новый флагманский смартфон Find X2 22 февраля нынешнего года.

Пока разработчики умалчивают подробности о девайсе. Вместе с тем инсайдеры ранее анонсировали, что новинка получит мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 865, а также качественный дисплей с частотой обновления 120 Гц. Также в числе достоинств указали, что новый смартфон получит мощную быструю зарядку на 65 Вт.

Пользователям уже доступны рендерные изображения устройства, которое имеет уникальный дизайн с космическим стилем. Однако финальная версия корпуса может существенно отличаться от предложенных рендеров, которые являются лишь одной из версий аппарата, остающегося засекреченным от публики.