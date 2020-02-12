Раскрыта дата выхода смартфонов OnePlus 8 и 8 Pro

12.02.2020, 9:52, Новости дня

Известная компания OnePlus намерена в марте презентовать новые смартфоны, включая флагманские девайсы и более недорогие аппараты.

В свою очередь, эксперты прогнозируют, что топовая модель получит звание «убийцы флагманов» из-за своих технических параметров. Несмотря на то, что ранее уже озвучивали версии о сроках выхода устройств, однако все новинки OnePlus могут оказаться доступными в продаже существенно раньше заявленных сроков.

Вместе с тем изначально указывалось, что OnePlus 8 и 8 Pro представят публике лишь в мае, однако уже весной обе новинки будут доступны для покупателей на местном рынке. Помимо основных цветов корпуса, также все модели получат зеленый оттенок, не используемый ранее в данных устройствах.