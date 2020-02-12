Boeing в январе не получил ни одного заказа

12.02.2020, 9:51, Новости дня

Американская компания Boeing на фоне проблем с самолетом 737 MAX не получила ни одного заказа на новые лайнеры в январе 2020 года.

Количество заказов Boeing начало снижаться еще в 2019 году из-за проблемам вокруг самолета 737 MAX. В результате в января по ранее заключенным договорам компания поставила только 13 новых самолетов: шесть 787 Dreamliner, два 777, два 767 и три 737NG.

В то же время основной конкурент Boeing – европейский Airbus в январе получил заказы на 274 коммерческих самолета, информирует телеканал CNBC.

В конце января стало известно, что Boeing впервые с 1997 года понесла убытки в годовом исчислении: чистый убыток компании составил 636 млн долларов против чистой прибыли в 10,5 млрд долларов годом ранее.

Компания Boeing оказалась в кризисе после авиакатастроф лайнера 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. В январе Boeing прекратила сборку 737 MAX.



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Boeing в январе не получил ни одного заказа

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