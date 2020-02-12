Мнение: Мишустинг

12.02.2020, 9:50, Разное

Вот сейчас мы и выясним, кто такой наш новый премьер на самом деле. Правительство перед выбором: дать деньги собственникам бизнеса или работникам — снизить страховые взносы на зарплату или ввести с нее налоговый вычет.

«Ведомости» порадовали тем, что правительство возвращается к идее снизить налоги (точнее страховые взносы) на оплату труда с нынешних 30% до 23-25%. Но чиновники встали перед проблемой: чем компенсировать выпадающие 1,2-1,75 трлн руб. в год. И теперь ищут какой бы другой налог повысить…

Мы, в СерпомПо удивляемся. Все же очевидно.

Помните сказку про журавля, который увяз в болоте: хвост вытащит — нос увяз, нос вытащит — хвост увяз. Никак, бедолага выбраться не может.

Не надо ничего компенсировать повышением других налогов. Иначе не будет снижения общей налоговой нагрузки, и мероприятие почти теряет смысл.

У вас профицит бюджета на 2020 год запланирован в 0,9 трлн руб. А еще вы собирались распечатать кубышку фонда нацблагосостояния — ну так распечатывайте. Там по Бюджетному кодексу лишних (сверх 7% ВВП) денег — больше триллиона. Их надо тратить, а вы, кстати, так и не придумали еще, куда и как. Вот и отличный способ это сделать.

Вопрос в другом. Эти плюс-минус 1,5 трлн руб. получит бизнес. Не люди. Может, стоит найти способ передать такую сумму прямо людям?

Например (https://scientifically.info/img5/burjua.jpg), другая реформа, уже подзабытая: ввести налоговый вычет с подоходника (подробнее здесь (https://t.me/SerpomPo/4922) и здесь (https://t.me/SerpomPo/4923)). Цена реформы та же. Но именно налоговый вычет был бы намного правильнее и эффективнее для экономического роста, ибо напрямую и сразу создает дополнительный платежеспособный спрос в экономике. И решает проблему с реальными располагаемыми доходами людей.

А вот как распорядится этими деньгами бизнес — непонятно. Понятно только, что мало кто повысит за их счет зарплату своим работникам. Скорее, большую часть денег заберут собственники бизнеса. И часть их вообще выведут из страны… Что только затормозит рост ВВП. И скорее приведет к росту неравенства, чем к его сокращению. Так что идея с налоговым вычетом, как для россиян, так и для экономического роста, лучше во всех смыслах. Вот только лобби капиталистов в правительстве сильнее, чем простых тружеников. Так что мы боимся, что выбор предрешен.

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…  

Источник: СерпомПо



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Мнение: Мишустинг

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Повышение визового сбора для поездок в страны Шенгена не коснется россиян

19.12 / Puma представила новую обувь для геймеров

05.12 / Стриптиз, война и кино

03.12 / Мнение: В Киеве схватились за голову: «Арбитраж – фантики, мы теряем контракт и реальные деньги!»

30.12 / Решившийся на перемены Лазарев сделал важное заявление

25.12 / Генерал-майор Сергей Липовой: «Репетиция наступления» войск НАТО не несёт угрозы для России

29.12 / Талант незаконной радости

02.01 / Ученые раскрывают эффективное средство против похмелья: рецепт

06.12 / Дана Борисова провела детективное расследование

10.02 / Из-за столкновения катеров с россиянами на борту погибли дети

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика