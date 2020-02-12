Встреча министров обороны НАТО: о Ближнем Востоке, Афганистане и России

12.02.2020, 9:30, Новости дня

Встреча министров обороны стран НАТО в Брюсселе, которая стартует сегодня и будет продолжаться два дня, начинается для Североатлантического альянса с позитива: во вторник парламент еще одной европейской страны, Северной Македонии, одобрил протокол о вступлении в НАТО, и ожидается, что это государство станет членом НАТО в этом году. Однако сложности внутри НАТО и вызовы извне, как ожидается, будут доминировать в качестве предмета для дискуссий в течение 12 и 13 февраля.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, предваряющей встречу, рассказал о главных ее темах: по его словам, основными пунктами повестки министров обороны альянса станут обеспечение безопасности на Ближнем Востоке, поддержка Афганистана и вызовы, создаваемые ракетными системами России.

Столтенберг добавил, что российская тема будет обсуждена 13 февраля: «В четверг мы рассмотрим реакцию НАТО на вызов, создаваемый новыми ракетными системами России. Разработка и развертывание ракеты SSC-8 привели к прекращению действия Договора РСМД в прошлом году. Союзники по НАТО едины в том, что Россия нарушила договор».

«Мы договорились о сбалансированном и скоординированном комплексе оборонительных мер. В то же время мы вновь подтверждаем нашу твердую приверженность контролю над вооружениями и разоружению. SSC-8 – это только одна проблема, с которой мы сталкиваемся. Поэтому мы обсудим наш ответ на весь спектр российских ракетных систем, обычных и ядерных, уже развернутых или находящихся в стадии разработки» — пообещал генсек НАТО, отметив, что Альянс не намерен отвечать России зеркально и размещать ракеты наземного базирования в Европе.

Вопросы увеличения активности НАТО на Ближнем Востоке, к чему членов альянса несколько раз призывал президент США Дональд Трамп, будут обсуждаться по словам Столтенберга, в свете укрепления миссии в Ираке: «Министры обсудят будущее нашей миссии в Ираке, которая обучает и консультирует иракские вооруженные силы с тем, гарантировать, что «Исламское государство» не может возникнет опять. НАТО полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Ирака, вот почему мы тесно консультируемся с иракским правительством, когда смотрим в будущее».

Чего добивается США, требуя от союзников по НАТО большей активности на Ближнем Востоке, пояснила для Русской службы «Голоса Америки» во вторник посол США при НАТО Кей Бэйли Хатчисон (Kay Bailey Hutchison): «Что мы стараемся сделать – это добиться реального осознания того, что терроризм сейчас присутствует во многих областях Ближнего Востока. Иран, поддерживая терроризм и другие подрывные действия, организовал террористические группы в различных местах – в частности, в Ираке и Афганистане, но и в других регионах тоже. Мы хотели бы быть готовы к этому, и с помощью сил НАТО обучить больше людей в этих странах для того, чтобы они были способны защититься от террористов, которые могут эти страны разрушить».

Сразу вслед за встречей министров обороны НАТО в Брюсселе начнется ежегодная конференция по безопасности в Мюнхене, где разговор об угрозах и вызовах международному миру продолжится уже с участием более широкого круга стран, в том числе России.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен (Robert C. O’Brien), отвечая на вопрос Русской службы «Голоса Америки» в ходе дискуссии в «Атлантическом Совете» 11 февраля, заявил, что приверженность США своим союзническим обязательствам сохраняется: «То, что США будут представлены в Мюнхене высокопоставленной делегацией Конгресса от обеих партий, а также госсекретарем Помпео и министром обороны Эспером, является посланием нашим союзникам и друзьям в Европе, как и нашим противникам, что США сохраняют свою приверженность союзническим отношениям в Европе, в западном мире в целом и НАТО в частности, и что Америка по-прежнему играет важную роль на мировой сцене».

Роберт О’Брайен также подтвердил, что США намерены говорить с Москвой по вопросу, вызывающему большую озабоченность у союзников Вашингтона по НАТО – что делать с договором СНВ-3, действие которого истечет уже в следующем году: «Мы будем проводить переговоры с представителями России по вопросам ядерных вооружений и разоружения. Они в этом заинтересованы – президент Путин в этом заинтересован, и президент Трамп также в этом очень заинтересован. Мы посмотрим, как эти переговоры пойдут — когда эксперты примутся за дело, и потенциальные договоренности начнут вырисовываться, и как в это может встраиваться вопрос Китая. То есть, предстоит переговорный процесс, и сейчас что-то предсказывать сложно».

Эксперт Центра военно-морского анализа Майкл Кофман (Michael Kofman) уверен, что НАТО нужно как можно быстрее решать вопросы боеготовности. Об этом эксперт говорит в комментарии для Русской службы «Голоса Америки»: «НАТО нужно решить задачу воплощения плана «30-30-30-30» (30 новых механизированных батальонов, 30 авиаэскадрилий, 30 новых боевых кораблей, способные к развертыванию в течение 30 дней – Д.Г.) в жизнь, воплотить в реальности то, что запланировано на бумаге. Боеготовность – это основная проблема для НАТО, как и проблема перемещения сил через территории стран НАТО, и этому во многом будут посвящены учения «Defender-2020».

Майкл Кофман полагает, что европейцы не настроены повторять опыт «холодной войны», когда размещением ракет в Европе Запад отвечал на угрозу с востока: «Многие европейские страны по-прежнему не рассматривают Россию в качестве серьезной угрозы их безопасности, в особенности основные страны «старой Европы», и многие из этих стран даже видят какое-то место для России в структуре европейской безопасности. Конечно, у нынешней России никакого такого места быть не может, но в будущем это возможно. И «холодная война» для многих европейцев не является «историей успеха», они бы не хотели ее повторять».

Роль США в Североатлантическом альянсе, отмечает военный эксперт, по-прежнему остается ключевой: «Россия сейчас является самой мощной в военном отношении страной в Европе. Но вот чего европейцы не хотят понять – это того, что и по сравнению с объединенными силами европейских стран Россия в военном смысле сильнее, она гораздо серьезнее инвестирует в свои военные возможности и боеготовность. Поэтому любые разговоры о способности Европы противостоять России без участия США являются фантазиями, и НАТО без США – ничто. Россия вообще считает, что США и есть НАТО, и она не опасается других стран альянса».