Первые владельцы Xiaomi Mi 10 показали, как работает флагман

12.02.2020, 9:30, Новости дня

Совсем недавно стало известно, что стартовали неофициальные продажи флагманских смартфонов Xiaomi Mi 10, на которые уже стали поступать обзоры.

Владельцы данных девайсов демонстрируют собственные отчеты о работоспособности техники. Несмотря на то, что смартфоны Xiaomi Mi 10 еще не появились в продаже, пользователи уже могут прощупать модели. В частности, флагман действительно имеет минимальные боковые рамки, а также компактный вырез для фронтальной камеры.

Кроме того, тыльная сторона новинки Xiaomi Mi 10 имеет некоторые схожие элементы от топового камерофона Mi Note 10. Напомним, флагманский смартфон с 8 гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайтами постоянной памяти продается за 544 доллара на китайском рынке.