Филиппины назвали кандидата для заключения военного договора вместо США

12.02.2020, 9:30, Новости дня

Филиппины рассматривают вариант заключения договора о пребывании иностранных военных с другими государствами после разрыва соглашения с США, сообщил министр юстиции республики Менардо Гевара.

«Мы можем рассмотреть возможность заключения похожих договоров с другими странами для продолжения подготовки наших военных», – приводит ТАСС слова Гевара.

При этом, по словам министра, наиболее вероятным кандидатом для заключения договора является Австралия.

Во вторник МИД Филиппин уведомило США о расторжении договора об иностранных вооруженных силах, которое действовало с 1998 года. Договор регулирует правила въезда и пребывания американских военных на Филиппинах.

О решении прекратить действие соглашения президент Родриго Дутерте объявил в январе, после отказа Вашингтона выдать визу филиппинскому сенатору Рональду дела Росе. Такой шаг рассматривается президентом как вмешательство во внутренние дела Манилы.

Напомним, в 2018 году Дутерте заявил, что его страна не будет принимать участие в вооруженных конфликтах, развязанных США, так как это не приносило Филиппинам ничего, кроме «жестокости и страданий».