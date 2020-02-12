Китай сохраняет свою цель роста ВВП, несмотря на воздействие коронавируса

12.02.2020, 9:30, Новости дня

Китай сможет достичь своей долгосрочной цели удвоения ВВП и доходов в этом году, несмотря на последствия вспышки коноравируса, сообщил заместитель главы Академии общественных наук КНР Цай Фан.

Вспышка вируса окажет краткосрочное влияние на экономику, после чего спрос быстро восстановится, написал Цай в статье для газеты "Жэньминь жибао".

"Хотя временное воздействие, вызванное эпидемией, несколько снизит темпы роста и другие показатели развития, оно не задержит выполнение цели построения умеренно процветающего общества", — отметил экономист.

По его словам, темпы роста на уровне около 5,7% в этом году будут достаточными для достижения цели удвоения ВВП и доходов.

Правительство Китая должно использовать инструменты политики своевременно и гибко и применять "нетрадиционные инструменты политики" для поддержки экономики, добавил Цай.

В 2019 году экономика Китая, вторая по величине в мире, выросла на 6,1%. Темпы роста оказались минимальными с 1990 года.

Ранее на этой неделе вице-председатель Национального института финансов и развития Цзэн Ган предупредил, что вспышка коронавируса в 2020 году может снизить темпы экономического роста Китая на 1 процентный пункт.

Если реакция властей на эпидемию будет достаточно своевременной и эффективной, долгосрочные тенденции роста существенно не пострадают, считает Цзэн.