Уровень доверия россиян Путину снизился за два года в два раза

12.02.2020, 9:30, Новости дня

Рейтинг доверия Путину снизился в два раза по сравнению с показателем ноября 2017 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на январский опрос «Левада-центра».

Сейчас президенту Путину доверяют лишь чуть более трети россиян — 35%. По сравнению с сентябрем 2019 года рейтинг снизился на 4 процентных пункта. А за года он потерял 24 процентных пункта, составляя 59% в ноябре 2017 года.

«Снижение на 24 процентных пункта с ноября 2017 г. – это очень заметное снижение. Причем это открытый вопрос без подсказки фамилий, поэтому более надежный. Его новая риторика, касающаяся социальных тем, дает кратковременный эффект. Падение началось давно, и это даже не эффект пенсионной реформы 2018 г.: оно идет медленно и постепенно, и это более показательный тренд, чем резкие скачки рейтинга. Нарастает неудовлетворенность положением дел в экономике, невозможностью нормально зарабатывать», — цитирует газета директора «Левада-центра» Льва Гудкова.

Доверие экс-премьеру Дмитрию Медведеву снизилось с 9 до 5%, как и недоверие – с максимальных за два года 32% в сентябре до 27%. Новому премьеру Михаилу Мишустину пока доверяют лишь 3% респондентов, не доверяют – 4%.

При этом c сентября прошлого года выросло доверие россиян министру обороны Сергею Шойгу (с 13% до 19%) и министру иностранных дел Сергею Лаврову (с 14% до 17%).

Любопытно, что 39% опрошенных заявили, кто не доверяют никому или затруднились с ответом.

Формируя рейтинг доверия, «Левада-центр» задает открытый вопрос, то есть респонденты сами называют политиков, которым доверяют.