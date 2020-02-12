Родителей напавших на девочку школьников решили наказать

12.02.2020, 9:26, Новости дня

Во Владивостоке родители школьников, которые напали на сверстницу, будут привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, информирует пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Полиция начала проверку по сообщению бабушки о нападении на ее внучку в школе. Девочка получила телесные повреждения, передает ТАСС.

Причиной конфликта между школьниками стали «личные неприязненные отношения».

«Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с учащимися профилактические беседы. Подростки раскаялись в содеянном и извинились перед школьницей и ее бабушкой. Родители инициаторов конфликта будут привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»)», – говорится в сообщении.

Пока не установлена степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшей, полицейская проверка продолжается. Материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер к подросткам и их родителям, а также для постановки несовершеннолетних на профилактический учет.

Ранее в Пскове женщину, подозреваемую в нападении на учеников в школьной раздевалке, привлекли к административной ответственности.