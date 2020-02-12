В России удвоилось число регионов с дефицитным бюджетом

12.02.2020, 9:24, Новости дня

Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов.

Согласно отчетности, доля таких регионов выросла с 17 до 40%. Суммарный дефицит 35 регионов оценивается в 233 млрд рублей. При этом еще в 2018 году бюджеты 26 субъектов из них были профицитными.

Наиболее внушительные суммы дефицита бюджета у Московской области (74,4 млрд рублей) и Москвы (53,3 млрд). При этом это два самых богатых российских региона: доходы Москвы в 2019 году достигли 2,6 трлн рублей, а Подмосковья — 739 млрд. Среди других лидеров по доле дефицита в расходах находятся Башкирия (6,4%), Севастополь (5,7%), Иркутская область (5,4%), Липецкая область (4,8%).

Наименьший дефицит в относительных значениях — в Чечне, Орловской и Магаданской областях (по 0,2%), а также Нижегородской (0,4%) и Челябинской (0,5%) областях. Дефицит не превышает 1% от расходов бюджета еще в 7 дефицитных регионах.

Наиболее зависимой от федеральных дотаций является Республика Тыва, дотации составляют 54% доходов консолидированного бюджета. В лидерах также Дагестан (52%), Чечня (50%), Ингушетия (49%) и Республика Алтай (45%).