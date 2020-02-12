Николай Цискаридзе раскрыл зарплату артистов балета

12.02.2020, 9:21, Разное

Отечественный артист балета и педагог, бывший солист Большого театра Николай Цискаридзе в одном из недавних интервью пояснил о «коротком веке» людей его профессии. Кроме того, народный артист РФ раскрыл зарплату танцоров.
По словам Николая Цискаридзе, некоторые артисты балета могут получать очень высокую заработную плату, но в большинстве случаев она является «доплатой» от спонсоров. При этом начинающим танцорам в театре приходится непросто, так как им ежемесячно начисляется около 12 000 рублей, а повышение оплаты идёт за спектакли и ранги. В целом же благополучие танцоров зависит от руководителей театра и от «подлости людей при власти». В беседе с ведущей авторского шоу Аллой Довлатовой на «Русском радио» Цискаридзе констатировал, что большим количеством трупп управляют те, кто никогда не был звездой, поэтому они пользуются властью только благодаря скандалам в коллективах, для чего артистов «сталкивают лбами».

Николай Цискаридзе отмечает, что у артистов балета «век короток», а потому, если до 23 лет не удалось достичь успеха в профессии, то не стоит продолжать работать, лучше найти себя в другом деле. В ином случае велика вероятность остаться «на обочине жизни».



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Николай Цискаридзе раскрыл зарплату артистов балета

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