В России представлен новый смартфон Vsmart Joy 3 с большим дисплеем и батареей на 5000 мА/ч

12.02.2020, 9:21, Разное

Новый для российского рынка бренд Vsmart из Вьетнама представил смартфон Joy 3. Гаджет оснащён большим 6,5-дюймовым дисплеем и ёмкой аккумуляторной батареей на 5000 мАч.
Разрешение экрана Vsmart Joy 3 – 1600 x 720 точек. Новый вьетнамский смартфон оборудован 8-мегапиксельной фронтальной камерой и тремя датчиками основной, расположенной на тыльной стороне корпуса. Производительность девайсу обеспечивает процессор Snapdragon 632. Объём ОЗУ в зависимости от версии – 2/3 ГБ, накопителя – 32 ГБ. В Vsmart Joy 3 имеется сканер отпечатков пальцев и USB Type-C. Для многих пользователей «изюминкой» смартфона может оказаться ёмкая батарея на 5000мАч с 18-ваттной быстрой зарядкой.

На данный момент Vsmart Joy 3 доступен на внутреннем рынке производителя, но, предположительно, может смартфон появиться и в России. Стоимость гаджета сравнительно невысока. Так, младшая версия оценивается в сумму, эквивалентную 5 тысячам рублей.



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В России представлен новый смартфон Vsmart Joy 3 с большим дисплеем и батареей на 5000 мА/ч

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