В Славском после обеда в ресторане госпитализировали 14 человек

12.02.2020, 9:18, Новости дня

11 февраля в больницу городе Сколе во Львовской области поступили 14 человек с подозрением на пищевое отравление, среди них четверо детей. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«11 февраля в ГСЧС поступила информация, что в Сколевскую ЦРБ с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 14 человек (из них четыре ребенка), которые питались в гостинице «Рандеву» в селе Славское Сколевского района», – говорится в сообщении.

Сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.