Устроивший дебош Емельяненко пообещал бросить пить

12.02.2020, 9:12, Разное

Российский боец Александр Емельяненко поспорил с главой клуба «Ахмат» Абузайдом Висмурадовым, что сможет отказаться от алкоголя на целый год. В случае нарушения договора спортсмен отдаст свой автомобиль.

«Мы знаем, что Александр – человек слова, и уверены, что он сдержит обещание», – приводит сообщение клуба RT. Представители «Ахмата» также выразили надежду, что спортсмен сможет скоро порадовать болельщиков новыми победами.

Напомним, Александр Емельяненко не раз привлекался к ответственности за хулиганство. Так, в конце января бойца задержали после пьяного дебоша в поселке Супсех. Россиянина приговорили к семи суткам ареста, передает РИА ФАН.



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Устроивший дебош Емельяненко пообещал бросить пить

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