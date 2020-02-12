Пентагон заявил о совершенствовании в разработке ракет средней дальности

12.02.2020, 9:12, Новости дня

Соединенные Штаты совершенствуются в разработке ракет средней дальности, сообщил министр обороны страны Марк Эспер.

«Конечно, мы продвигаемся вперед в разработке ракет средней дальности», – сказал он, передает ТАСС.

Эспер добавил, что планирует рассмотреть вопрос о развертывании таких ракет на консультациях как с представителями американского военного командования, так и с союзниками страны. Министр добавил, что его особенно «беспокоит Азия, Индо-Тихоокеанский регион, где у Китая … более тысячи таких ракет».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) нужно продлить хотя бы из соображений политической репутации.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, почему ядерная катастрофа куда более реальна, чем 60 лет назад, когда США и СССР десятками испытывали ядерные боезаряды и напряженно «ковали» ядерные щиты и мечи.



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Пентагон заявил о совершенствовании в разработке ракет средней дальности

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