Долги россиян по алиментам выросли до рекордной суммы

12.02.2020, 9:06, Новости дня

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Сумма долгов россиян по алиментам в 2019 году выросла на 13 процентов до 152 миллиардов рублей, согласно данным  Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Такой размер задолженности достигнут впервые.

Ситуация кардинально не меняется с каждым годом:  количество должников может незначительно сокращаться иногда, но сумма неуклонно растет. По сравнению с  2012 годом общий долг россиян по алиментам увеличился в 7,5 раза.

Например, по итогам 2019 года  ФССП вела 806,4 тысяч дел о взыскании  платежей по алиментам. Это меньше, чем в 2018 году (825,5 тысяч).  Но при этом   средняя сумма долга увеличилась на 27 тысяч   до 189 тысяч рублей.

В 2019 году приставы взыскали 52 миллиарда рублей с 764 тысяч должников, согласно отчету приставов, который цитирует издание "Известия".  



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Долги россиян по алиментам выросли до рекордной суммы

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