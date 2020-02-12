Новосибирский суд арестовал директора Института горного дела СО РАН

12.02.2020, 9:06, Новости дня

В Новосибирске арестован директор Института горного дела Сибирского отделения РАН. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу Заельцовского районного суда.

Андрей Кондратенко обвиняется в махинациях во время закупки аппаратуры для научных исследований. В настоящий момент он заключен под арест на срок до 22 марта. Директор учреждения был задержан после обысков, которые были проведены по ранее возбужденному уголовному делу по статье "Мошенничество".

Председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон прокомментировал ситуацию. Он заявил, что дело не связано с использованием государственного бюджета.

Как рассказали представители пресс-службы СК РФ по Новосибирской области, в 2017 году замдиректора Института горного дела произведем закупку измерительной системы стоимостью 700 тысяч рублей. Для этого были использованы на средства, полученные от научного гранта. Однако цена оборудования при этом являлась завышенной. В результате сотрудника и замдиректора института обвинили в мошенничестве. На данный момент они находятся под стражей. Им предъявлены обвинения по статье 159 УК РФ.

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ГТРК "Новосибирск"