Россия выступила за поддержание стабильности в Арктике

12.02.2020, 9:05, Новости дня

Россия нацелена на поддержание стабильности в Арктике и готова к сотрудничеству с Норвегией, следует из комментария посольства РФ в Осло, который был опубликован интернет-изданием The Independent Barents Observer.

В коммюнике отмечается, что РФ нацелена «на поддержание стабильности и предсказуемости в северном регионе, развитие прагматичного сотрудничества с Норвегией, политических контактов, межрегионального и межведомственного взаимодействия, сохранение в двусторонних отношениях атмосферы, сложившейся во время празднования нашими странами в октябре 2019 года 75-летия освобождения Северной Норвегии Красной Армией», передает ТАСС.

Подчеркивается, что «ничего этого не было бы, если бы не буквально ежедневная доверительная работа с нашими коллегами в МИД Норвегии».

Также российское диппредставительство обратило внимание на доклад норвежской военной разведки «Фокус 2020», в котором Россию обвинили в неких «операциях влияния».

«При этом, как водится, никаких доказательств не предъявлено, одни общие рассуждения. Работа посольства РФ в Норвегии строится в строгом соответствии с нормами международного права, по тем же правилам, что и посольства Норвегии в Москве», – указали в посольстве.

Вместе с тем в посольстве разделяют «оценки военной разведки действий РФ по активизации двустороннего диалога, линии на поддержание низкой напряженности в Арктике».

«Редкий случай, согласны с министром обороны Норвегии Франком Бакке-Йенсеном – «добрососедство подразумевает, что обе стороны считаются друг с другом». Этого, как раз, не хватает со стороны Норвегии на Шпицбергене, где накопились проблемы. Как представляется, при должном содействии правительства губернатор Шпицбергена Керстин Аскхольт, в целом неплохо взаимодействующая с российскими представителями на архипелаге, могла бы делать больше для их решения», – указывается в комментарии.

Ранее российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене. Претензии российской стороны связаны с распределением заявок на пользование ресурсами острова.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Норвегия противодействует российскому присутствию на архипелаге и чем важен он для нашей страны.



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Россия выступила за поддержание стабильности в Арктике

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