Брошенного младенца нашли у станции метро в центре Москвы

12.02.2020, 9:05, Новости дня

Полиция начала проверку после обнаружения младенца в подземном переходе у станции метро «Парк Победы» в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«В 5.12 в службу «02» поступило сообщение, что в подземном переходе у станции метро «Парк Победы» находится младенец возрастом приблизительно до года, завернутый в ткань», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Полицейские доставили ребенка в больницу, где проверяют его здоровье и состояние. Личности родителей младенца и их возможное местоположение выясняются.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Москве Юлия Иванова, следственными органами по факту обнаружения младенца на западе столицы проводится доследственная проверка.

По данным следствия, 12 февраля вблизи подземного перехода на территории Дорогомиловского района Москвы жители столицы обнаружили на снегу мальчика на вид двух-трех месяцев. Ребенка госпитализировали в одну из детских городских больниц, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«В настоящее время проводятся все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», – добавила Иванова. 

Ранее женщина оставила грудного младенца у поликлиники в Волгограде.



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Брошенного младенца нашли у станции метро в центре Москвы

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