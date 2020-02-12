Евгений Петросян пытался «откупиться» от Елены Степаненко миллиардом рублей

12.02.2020, 9:04, Разное

В 2018 году отечественный юморист и телеведущий Евгений Петросян развёлся с чётвёртой супругой Еленой Степаненко. По некоторым данным, артист пытался «откупиться» от жены «круглой» суммой в миллиард рублей.
Сообщается, что в декабре 2017 года Евгений Петросян несколько раз перечислял Елене Степаненко суммы в 250-300 миллионов рублей, и в итоге «откуп» обошёлся артисту чуть больше чем в миллиард рублей. Предположительно, таким образом Евгений Ваганович пытался «договориться» с супругой о разводе без взаимных претензий, однако этого ему так и не удалось. По данным журналистов, на счету, с которого юморист перечислял деньги Степаненко, на текущий момент осталось ещё около 2-х миллиардов, информирует «Teleprogramma».

Пару месяцев назад появилась информация о тайной свадьбе Евгения Петросяна и его молодой помощницы Татьяны Брухуновой. По слухам, именно ради отношений с новой возлюбленной юморист расстался с супругой, но пара до сих пор не комментирует «циркулирующие» вокруг них «теории» поклонников и прессы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Евгений Петросян пытался «откупиться» от Елены Степаненко миллиардом рублей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01 / Эксперты-диетологи развенчали популярные мифы о влиянии воды на похудение

17.01 / Женщина снимала на видео, как ее дочь говорит с невидимкой, и обнаружила летающие орбы

20.12 / «Жыве Беларусь!» В Минске снова разгорелись протесты против Путина. Фото и видео

29.12 / Адам Михник: «Россия когда-нибудь станет частью Евросоюза»

13.01 / Фокус с автомобилем

02.01 / Мнение: Письмо: «Признавался в любви все время»

18.12 / Мнение: Новый дизайн Мейл.ру: прикончили и ее

06.01 / Опубликован список самых ожидаемых седанов 2020 года

19.12 / Юлия Савичева высказалась о необходимости «жить свою жизнь и иметь свое мнение»

12.01 / Стали известны детали трудоустройства Меган Маркл

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика