Стало известно о запрете празднования Дня святого Валентина в школах

12.02.2020, 8:54, Разное

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить в школах отмечать День святого Валентина. С инициативой он обратился к министру просвещения Сергею Кравцову, сообщает РИА Новости.

По словам депутата, праздник лишен глубины и мудрости и может сформировать у подростков ложные представления о любви. «Пластиковость» и потребительская сущность этого «праздника» крадут у подрастающего поколения ключ к миру чистых чувств», – заявил Милонов.

Напомним, в прошлом депутат Госдумы уже негативно высказывался о Дне всех влюбленных. Милонов назвал праздник «чудовищной пошлостью» и добавил, что он десакрализирует понятие «любовь», передает URA.ru.



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Стало известно о запрете празднования Дня святого Валентина в школах

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