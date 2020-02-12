Число зараженных коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess выросло до 174

12.02.2020, 8:54, Новости дня

Число заразившихся новым китайским коронавирусом пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, достигло 174. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на министерство здравоохранения Японии.

Среди новых заболевших 29 пассажиров и 10 членов экипажа. 

В минздраве сообщили, что среди инфицированных девочка-подросток – она стала первой заболевшей в этой возрастной группе. Кроме того, заболел один из медиков, который проводил тесты.

В сообщении говорится, что четыре человека из заболевших на лайнере находятся в тяжелом состоянии. Двое из них находятся в реанимации, еще двоим проводят искусственную вентиляцию легких. Среди них три японца в возрасте от 60 до 70 лет и иностранец в возрасте старше 70 лет.

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от японского порта Иокогама, 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины. Двое украинцев уже заразились коронавирусом, они госпитализированы. 10 февраля 2019-nCoV был выявлен у 130 пассажиров круизного лайнера.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 11 февраля количество жертв нового коронавируса в Китае достигло 1113. Общее число инцифированных составило 44653 человек, 4740 вылечились и были выписаны из больницы. В тяжелом состоянии находятся 8204 человека.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Число зараженных коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess выросло до 174

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