Samsung показал новые наушники Galaxy Buds+

12.02.2020, 8:52, Новости дня

Южнокорейская компания Samsung официально презентовала в Сан-Франциско новые беспроводные наушники Galaxy Buds+.

В частности, производитель анонсировал, что данная новинка получила еще более качественный и чистый звук благодаря двухполосной системе с твитером. Кроме того, Galaxy Buds+ имеют более тонкую настройку, также отразившуюся на качестве звучания. Чувствительность микрофона достигнута благодаря трем датчикам, расположенным внутри и снаружи устройства. Предложенный режим Ambient Sound позволит сохранить возможность слушать окружающие звуки.

Беспроводные наушники имеют батарею на 85 мАч, чего вполне достаточно для прослушивания музыки без перерыва в течение 11 часов. Кроме того, зарядный футляр имеет встроенный аккумулятор на 270 мАч. Приобрести новинку станет возможным по цене 150 долларов.



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Samsung показал новые наушники Galaxy Buds+

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