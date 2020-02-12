Ferrari презентовала болид SF1000 на предстоящий сезон Формулы-1

12.02.2020, 8:48, Новости дня

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Итальянская команда Ferrari презентовала болид Формулы-1 на сезон 2020 года. Машина получила название SF1000, которое связано с тем, что "Скудерия" в предстоящем сезоне проведет свой 1000-й Гран-при в "королевских гонках".

Презентация гоночного автомобиля прошла в театре имени Ромоло Валли в городе Реджо-Эмилия, а саму машину показали под аккомпанемент симфонического оркестра. Автомобиль окрашен в традиционный красный цвет.

🚨Import moment for Ferrari!🚨 Here is the awesome looking SF1000! 🇮🇹🏎💨#F1 #SF1000 #ScuderiaFerrari pic.twitter.com/krNQDPxBxQ

— GPblog.com (@GPblog_com) February 11, 2020

Стоит отметить, что состав Ferrari в этом году остался без изменений, цвета итальянской команды будут защищать четырехкратный чемпион Формулы-1, 32-летний немец Себастьян Феттель и 22-летний монегаск Шарль Леклер.

В прошлом сезоне "скудерия" с 504 очками заняла второе место в Кубке Конструкторов, первенствовал Mercedes – 739 очков. В личном зачете пилотов Леклер (264 очка) занял четвертое место, а Феттель (240) – пятое. Первая гонка нового сезона состоится 15 марта в Мельбурне.



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Ferrari презентовала болид SF1000 на предстоящий сезон Формулы-1

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