Хулиганы обстреляли автосалон на востоке столицы

12.02.2020, 8:48, Новости дня

Двое мужчин на "Ладе" обстреляли автосалон на Рязанском проспекте в Москве, повредив пять автомобилей, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Инцидент произошел еще вечером 10 февраля. На глазах жителя близлежащего дома к автосалону "Инком-авто" подъехал ВАЗ-2115, пассажир которого вышел из салона и начал целенаправленно палить по выставленным на продажу машинам. По данным оперативников, были повреждены пять автомобилей, люди не пострадали.

Злоумышленники скрылись, задержать их по горячим следам не удалось. Брошенную "Ладу" через полчаса нашли в Орехово-Зуевском проезде.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Мотив нападавших остается неизвестным.