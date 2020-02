Новый коронавирус получил имя COVID-19

12.02.2020, 8:48, Новости дня

В Женеве завершается глобальный форум по борьбе с коронавирусом 2019-nCoV, его проводит Всемирная организация здравоохранения. Собрались около четырехсот экспертов из разных стран мира. Россию представляет делегация Роспотребнадзора.

400 участников со всего мира и ни одной маски. В зале только врачи и ученые, и сам их внешний вид уже обнадёживает. На документах все еще написано "новый коронавирус", но первым делом эксперты решают дать ему собственное название.

"Теперь у заболевания есть имя. COVID-19. Где CO означает корона, VID — вирус и D — болезнь", — сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

По окончании ежедневного брифинга у главы ВОЗ ни минуты. Нам Тедрос Гебрейесус только успевает сказать одно слово, но по-русски

— Thank you, thank you, спасибо.

Благодарят в ВОЗ прежде всего наших специалистов, которые работают в поле и лабораториях, а некоторые и принимают участие в форуме. Из РФ прилетели представители Роспотребнадзора. Опыт российских экспертов во Всемирной организации здоровья ценят.

"Российские ученые — одни из тех в научном сообществе, кто очень хорошо разрабатывает инструменты борьбы с вирусами. Мы знаем это и на примере прошлых лет, например, во время борьбы с Эболой, российские ученые предложили два варианта вакцины", — сказала заместитель генерального директора ВОЗ по системам здравоохранения и инновациям Мари-Поль Киени.

И сейчас получение вакцины — номер один среди задач, которые пытаются решить на форуме. В ВОЗ уже пообещали, что первая партия будет готова через 18 месяцев.

"Мы расставляем здесь приоритеты, обсуждаем только действительно необходимое, для того, чтобы сдержать эпидемию и разработать лекарство, диагностику, вакцину. Все, кто готов вложить научные или денежные ресурсы, должны сейчас не распыляться. Говорим ли мы здесь о глобальной пандемии? Нет, на данный момент, конечно, нет", — подчеркивает Мари-Поль Киени.

Но как далеко может зайти вирус за полтора года, пока ученые готовят вакцину? Во время пресс-конференции гендиректор получает записку: расшифрован вирусный геном, подтверждена гипотеза о том, что источник — летучие мыши. Но промежуточное звено от мышей к человеку по-прежнему неизвестно.

"Это наш общий враг, и мы должны бороться с ним, используя все возможности. Бороться изо всех сил", — сообщил Гебреисус.

Времени мало, говорят ученые, но речь даже не о скорости распространения — она сейчас замедляется. У вируса могут возникнуть мутации, а значит изменятся и свойства. Какие ответы за два дня смогут найти эксперты со всего мира — представят на итоговой пресс-конференции. Дискуссии закрыты для журналистов.

"Это бой с тенью" — так про борьбу вируса говорят сами участники форума. Ведь слишком много неизвестных: источник, механизмы передачи, средства борьбы. В такой ситуации даже собственное имя нового вируса — COVID-19 — уже хоть какая-то надежда на ясность.