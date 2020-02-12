Медсестра из Германии сравнила российскую и немецкую медицину

12.02.2020, 8:48, Новости дня

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Работавшая по обмену в одной из нижегородских больниц медсестра из Германии Мария Герлиц поделилась впечатлениями от практики в России. Она отметила, что русские медики даже превосходят немецких врачей в области диагностики. Немецкие врачи прежде всего полагаются на результаты лабораторных исследований и компьютерной диагностики. Российские опираются на классические методы обследования, отмечает немка.

"Послушать пациента с помощью стетоскопа, прощупать его пальцами — этому они просто лучше обучены, — цитирует Марию Герлиц РИА Новости. — Поскольку многие обследования в РФ слишком дороги, в вопросах диагностики российские врачи подготовлены лучше, чем немецкие".

Но российские врачи сильно проигрывают немецким коллегам в приветливости и при общении с пациентами.

Очень часто российские врачи совсем ничего не рассказывают своим пациентам ни о методах лечения, ни о назначенных им препаратах.

Мария Герлиц родилась в России, но в шестилетнем возрасте уехала с семьей в Германию.

Самое сложное для нее было привыкнуть к принятому в нижегородской больнице тону общения. Она призналась, что первое, от чего ей пришлось отказаться при общении с принимаемыми пациентами, это от "чересчур вежливых оборотов". Иначе пациенты не воспринимали своего врача всерьез.



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Медсестра из Германии сравнила российскую и немецкую медицину

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