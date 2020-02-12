6 самых необычных теорий о древних пришельцах

12.02.2020, 8:47, Разное

Теория палеоконтакта подразумевает, что когда-то в древние времена, сотни или тысячи лет назад, на нашу планету прилетали инопланетяне и вступали в контакт с представителями древних земных цивилизаций. Эти контакты имели последствия, так как инопланетяне обучали людей тем или иным знаниям, а также одаривали их необычными инструментами, металлами, техникой для полетов или передвижений по земле.

Официальная наука конечно же высмеивает всю эту "чушь", но сторонники теории палеоконтакта ищут и регулярно находят вещи, которые могут претендовать на доказательства пребывания пришельцев в нашем прошлом. И при всем скептицизме, в этих теориях всегда можно найти зерно разума.

Ниже несколько самых необычных утверждений выдвинутых в разные годы теоретиками. Какие из них более правдивые, решать вам (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Иону глотал не кит

В поисках доказательств палеоконтакта его приверженцы часто обращаются к древним религиозным текстам, особенно к Библии, находя там все новые и новые факты, подтверждающие их убеждения. По их словам, многие библейские истории сильно искажены, но в их истоках всегда есть какое-то зерно истины, то есть они были основаны на чем-то реальном.

История о пророке Ионе, который был проглочен китом, а потом живым и невредимым извергнут из его чрева, одна из самых странных. Киты на самом деле никак не могут проглотить человека, у них очень узкое горло, поэтому они питаются лишь мелкой рыбой и крилем.

Теоретически человека может проглотить кашалот — зубастый кит, но в истории подобных фактов крайне мало, да и там где плавал Иона, кашалоты не водятся. Из-за этого некоторые считают, что на самом деле никакое живое существо иону не глотало, а на самом деле он был взят на борт НЛО, то есть был жертвой абдукции (похищение людей инопланетянами). А после того как пришельцы изучили его, Иону вернули обратно.

Место космического пилота на крышке гроба майя

В 7 веке нашей эры существовал город-государство индейцев майя под названием Паленке и правителем его был Пакаль. После смерти тело Пакаля уложили в богато украшенный каменный саркофаг с тяжелой узорной крышкой и установили в так называемом Храме Надписей.

Когда в ХХ веке археологи нашли этот саркофаг, они сразу же обратили свое внимание на необычно изукрашенную крышку и потом назвали его одним из самых ярких артефактов искусств майя.

Позже на эту крышку обратил свое внимание Эрих фон Дэникен и взглянул на этот рисунок со всем с другой точки зрения. По его словам, если смотреть на крышку саркофага не с более узкой стороны, а с более широкой, то вместо сидящего на троне в странной позе человека мы увидим некое техническое приспособление, вероятно пульт управления, а своими руками этот человек скорее всего нажимает на приборы или кнопки на этом пульте.

То есть на крышке саркофага из Паленке изображен не правитель Пакаль, а пилот на своем месте внутри космической ракеты или иного средства передвижения.

Существа-химеры из мифов это результаты генетических экспериментов пришельцев

В мифах разных народов никогда не бывает недостатка в разнообразных чудовищах, некоторые из которых выглядят совершенно сюрреалистично.

Взять к примеру греческую мифологию: Кентавры (полулюди-полукони), пегасы (крылатые кони), Медуза Горгона (женщина с живыми змеями на голове вместо волос), Минотавр (полубык-получеловек), фавны (полулюди-полукозы) и тд. Или возьмем египетский пантеон богов, все они представлены людьми с головами различных животных.

По мнению многих приверженцев теории палеоконтактов, все эти чудовища, совершенно чуждые природе, на самом деле существовали в реальности, а не были результатом человеческой фантазии. И были созданы в генетических лаборатория инопланетян. Для чего? Кто знает, может быть инопланетяне пытались создать более стойких к болезням или травмам существ.

Также есть версия, что и человек сам по себе тоже результат подобных генетических опытов пришельцев. Официальная наука до сих пор не знает, почему предки первых людей начали вставать на две ноги, почему у них пропала шерсть, начал увеличиваться мозг и тд.

Теотиуакан это огромный компьютер

Город Теотиуакан на территории Мексике один из самых крупных и древних индейских городов доколумбовой Америки. Его оригинальное название неизвестно, а построен он был ацтекскими племенами. Расцвет города пришелся на 250-600 годы нашей эры.

Город в основном состоит из огромных каменных пирамидальных сооружений, поэтому археологи изначально считали, что он имел лишь культовое значение. А если смотреть на город откуда-то сверху, то геометрически правильные сооружения и вовсе становятся похожими на что-то вроде… компьютерных плат.

Да, некоторые исследователи считают, что древний Теотиуакан и правда был чем-то вроде компьютера, во всяком случае он был способен генерировать энергию в своих пирамидах, а потом перенаправлять ее на разные нужды. Доказательства этому теоретики видят в том числе в каменных блоках, в которых повсюду можно найти слюду, что отлично проводит электричество. Некоторые комнаты в храмах и вовсе под завязку были набиты слюдой.

Меч в камне это лазерное оружие

История о Мече в камне является краеугольной деталью в кельтских легендах о Короле Артуре. Ее часто знают и помнят лучше, чем легенды о Мерлине или о Рыцарях Круглого стола. По легенде вытащивший меч из камня становился королем Британии и сделать это мог ли один единственный ребенок — Артур.

По легенде Артур дважды вытаскивал меч из камня, в том числе один раз в присутствии большой толпы народу, а также один раз вонзал меч обратно в камень и это тоже давалось ему без труда.

Но ведь с обычным мечом это проделать невозможно. При этом легенда о подобном уходит далеко из средневековья в бронзовый и даже железный век. Есть множество теорий о том, чем на самом деле может являться подобная история, но одна из самых необычных версий была предложена в передаче "Древние пришельцы".

По словам сразу нескольких теоретиков, меч Артура легко входил в камень и выходил из него, потому что это был на самом деле не меч, а высокотехнологичное лазерное или плазменное оружие. И Артур был не обычным человеком, а тем, кого специально обучили пользоваться этим оружием или он и вовсе сам был инопланетянином. Именно поэтому другие люди не могли выдернуть этот "меч" из камня.

Образ Мрачного Жнеца это инопланетяне, разносящие чуму

В Средние века смертельные эпидемии чумы практически уничтожили половину Европы. Люди не понимали, что вызывает болезнь и винили в этом демонов, ведьм или даже евреев. Современная наука уже давно разобралась, что разносчиками чумной палочки являются блохи, живущие на крысах, однако уфолог Уильям Брэмли выдвинул версию, в которой обвинял инопланетян.

По его словам заражение людей чумной палочкой происходило путем массового "орошения", это примерно как работают современные химиотрассы (химтрейлы). Как фермеры распыляют пестициды на своем поле, чтобы уничтожить вредителей, так и пришельцы делали это, чтобы сократить излишне расплодившееся число людей.

Брэмли также сделал любопытное замечание, именно в годы, когда шла чумная эпидемия, возник знаменитый образ Грим Рипера (Мрачного Жнеца), который позже трансформировался в привычный всем образ Смерти и косой. Этого Жнеца в черном капюшоне нередко видели в пшеничных полях, прежде чем в том или ином городе по соседству начиналась эпидемия чумы. То есть было похоже, словно Жнец заражал чем-то пшеницу.

По версии Брэмли, в виде Мрачных Жнецов работали именно инопланетяне, которые специально скрывали свой облик под широкими черными плащами с капюшоном. Правда зачем им понадобилось уничтожать людей, не совсем понятно, может быть они лишь пытались уничтожить более слабых людей с плохой иммунной системой?

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